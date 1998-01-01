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Ремонт посудомоечных машин на дому в Казани

Ремонтируем посудомоечные машины с 2010 года

Фирменные запчасти всегда в наличии

Гарантия до 2-х лет

Мастер будет у Вас через 30 мин. и устранит поломку всего за 1 час

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Наши услуги причины поломки и примерная стоимость ремонта Вашей посудомоечной машины


Ремонт посудомоечных машин на дому

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Примерная стоимость ремонта
Не сливает воду
Засорение, чистка сливной системы
Поломка насоса или помпы. Замена
Разгерметизация системы слива
Неисправность. Замена электронного модуля
6 мес.


от 300
до 2700 руб.
Посудомоечная машина не включается
Замена КСМА / электронной платы управления, ремонт модуля
Ремонт, замена системы блокировки люка
Замена нагревательного тэна
Поломка кнопки включения замена проводки

6 мес.

от 250
до 2800 руб.
Не греет воду
Замена тэна
Замена - термостата датчика




от 350
до 2600 руб.
Не заливает воду
Повреждение патрубков и шлангов подачи воды
Замена датчика уровня воды




от 300
до 1800 руб.
Протекает
Замена заливного клапана
Замена реле уровня воды
Замена датчика уровня воды



от 250
до 2500 руб.

*Точную стоимость ремонта мастер называет только после полной диагностики Вашей техники. Информация на сайте не является офертой


Ремонт посудомоечных машин на дому в Казани

Неисправности посудомоечной машины могут не только испортить настроение, но и принести множество хлопот. Хозяйки, привыкшие к комфортному использованию техники, вынуждены терять драгоценное время на мытье посуды вручную. Поэтому, крайне важно отремонтировать помощницу в самый короткий срок. Для этого нужно вызвать мастера на дом. Большинство проблем он сможет решить на месте. Крайне редко встречаются поломки, требующие вывоза посудомоечной машины в сервисный центр.

Неисправности посудомоечной машины

Рано или поздно ломается все бытовая техника. Однако, мало какая поломка огорчает так, как неисправности посудомоечной машины. Самыми распространенными признаками поломки являются:

  • Несоответствие температуры с параметрами выбранной программы (недогрев, перегрев);
  • Не сливается вода по окончанию сессии мойки;
  • Корпус машинки пропускает электрический ток;
  • Наличие постороннего шума;
  • Не просушивается посуда;
  • Не прополаскивается моющее средство;
  • Протекает вода на пол;
  • Техника не реагирует на команду включения.

Наши мастера имеют достаточный опыт работ и квалификации, чтобы справиться с любой проблемой. Они осуществляют ремонт посудомоечные машин на дому в Казани не дорого и качественно.

Ремонт посудомоечных машин на дому недорого

Обращаясь в нашу компанию, каждый заказчик получает гарантированно качественное обслуживание. Самым удобным способом является вызов мастера на дом. Посудомоечная машина тяжелая и габаритная техника. Поэтому, ее транспортировка всегда добавляет сложности. Осуществляя работу на дому, заказчик не только экономит деньги на перевозке, но и сохраняет свое время.
Все необходимые работы мастер выполнит на месте. При необходимости, он заберет в сервис сломанный элемент для ремонта или замены. После ремонта он предоставит гарантию и окажет консультацию по дальнейшей эксплуатации.
Благодаря прямым поставкам от производителя, мы предлагаем своим клиентам оригинальные запчасти по низкой стоимости. Помимо этого, мастер выедет по указанному адресу бесплатно и проведет проверку техники. Время и день приезда указывает заказчик.

Опишите проблему и оставьте заявку в сервисном центре

Заказать вызов специалиста на дом в Казани можно на официальном сайте. Сделать это легко, воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте. Также, можно связаться с менеджером по номеру телефона из раздела контакты.
Заказывая ремонт посудомоечных машин на дому в Казани, необходимо сообщить модель и признаки поломки. Это позволит мастеру рассчитать приблизительную стоимость ремонта, а также определить необходимый набор инструментов для выезда.
После уточнения этих вопросов, останется только согласовать время и дату.

Хотите узнать  цену ремонта посудомоечной машины?
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Zerowatt
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Вятка
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Ремонт посудомоечных машин в Казани 
Отзывы наших клиентов

Многие оценили результаты нашей многолетней работы

Отзывы в интернете

kazan.zoon.ru | yell.ru | kazan.blizko.ru | rubrikator.org

Устранили поломку у посудомоечной машины быстро

C какой проблемой обратились? Посудомоечная машина протекала и плохо мыла

Выполненные работы: Замена заливного клапана и реле уровня воды

Прочитайте отзыв клиента:

"Со временем моя посудомоечная машина стала плохо справляться с поставленной задачей — на посуде оставались остатки пищи и моющего средства, а во время работы под техникой скапливалась лужа воды. Пришлось вызвать мастера, который приехал ко мне в течение часа — довольно быстро, как по моему мнению. Мастер выполнил ремонт на месте, технику не пришлось никуда везти, правда провозился долго — несколько часов пришлось 

Ольга викторовна

Устранили протечку на стиральной машине Bosch

C какой проблемой обратились? Из посудомоечной машины текла вода и исходил плохой запах.

Выполненные работы: Замена фильтра.

Прочитайте отзыв клиента:

"После нескольких лет использования посудомойки я стала замечать, что работает она посредственно - дурно пахнет, вода остается...и ситуация усугубляется с каждым днем. Обратилась к мастеру, который сначала провел диагностику и выявил причину такой плохой работы — оказалось что просто забился фильтр и его надо менять. Замену выполнили быстро, уже через час я протестировала отремонтированную технику. Результатом удовлетворена, но хотелось бы, что бы мастера более вежливо обращались с клиентами, ведь не все и не всегда могут сами определить причину неисправности!

Евгения Степанова

Посудомоечная машина не запускается

C какой проблемой обратились? Посудомоечная машина не запускала процесс мойки

Выполненные работы: Замена циркулярного насоса

Прочитайте отзыв клиента:

После года нормальной эксплуатации посудомойка отказалась работать. Она запускала и даже завершала цикл, но посуда оставалась грязной. Муж не смог отремонтировать, поэтому пришлось обратиться к профессионалам. Мастер сказал что сломался циркулярный насос и его надо менять. Замену выполнили быстро и через пару часов машина работала в нормальном режиме. Спасибо!

Инга Борисова

Ремонтируем посудомоечные машины. Мастера с опытом более 10 лет

Все мастера - граждане РФ и имеют профессиональное образование

Дробышев Вячеслав

Стаж работы - с 1992г.

Образование - высшее

Григорьев Николай

Стаж работы - с 1992г.

Образование - высшее

Королев Сергей

Стаж работы - с 1998г.

Образование - высшее

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Мастер приедет через 30 мин. и отремонтирует посудомойку всего за 1 час

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В ремонте используем только запчасти с собственного склада мы не работаем с посредниками

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Мы не работаем с посредниками - У нас собственный склад запчастей для посудомоечных машин

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