Наши услуги причины поломки и примерная стоимость ремонта Вашей посудомоечной машины

Поломка Причина поломки Гарантия на ремонт Примерная стоимость ремонта Не сливает воду Засорение, чистка сливной системы

Поломка насоса или помпы. Замена

Разгерметизация системы слива

Неисправность. Замена электронного модуля 6 мес.





от 300

до 2700 руб. Посудомоечная машина не включается Замена КСМА / электронной платы управления, ремонт модуля

Ремонт, замена системы блокировки люка

Замена нагревательного тэна

Поломка кнопки включения замена проводки

6 мес.



от 250

до 2800 руб. Не греет воду Замена тэна

Замена - термостата датчика









от 350

до 2600 руб. Не заливает воду Повреждение патрубков и шлангов подачи воды

Замена датчика уровня воды









от 300

до 1800 руб. Не работает отжим Сломан КСМА / электронный управляющий модуль

Неисправность мотора стиральной машины

Растяжение приводного ремня

Неисправность датчика температуры (термостата) 6 мес.

12 мес.

18 мес.

24 мес. от 350

до 2600 руб. Течет вода под стиральной машиной Повреждение наливоно шланга

Повреждение резины люка

Повреждение внутренних патрубков, шлангов

Разгерметизация бункеров для моющих средств 6 мес.

12 мес.

18 мес.

24 мес. от 300

до 1800 руб. Течет вода под стиральной машиной Повреждение наливоно шланга

Повреждение резины люка

Повреждение внутренних патрубков, шлангов

Разгерметизация бункеров для моющих средств 6 мес.

12 мес.

18 мес.

24 мес. от 300

до 1800 руб. Протекает Замена заливного клапана

Замена реле уровня воды

Замена датчика уровня воды







от 250

до 2500 руб.

Ремонт посудомоечных машин на дому в Казани

Неисправности посудомоечной машины могут не только испортить настроение, но и принести множество хлопот. Хозяйки, привыкшие к комфортному использованию техники, вынуждены терять драгоценное время на мытье посуды вручную. Поэтому, крайне важно отремонтировать помощницу в самый короткий срок. Для этого нужно вызвать мастера на дом. Большинство проблем он сможет решить на месте. Крайне редко встречаются поломки, требующие вывоза посудомоечной машины в сервисный центр.

Неисправности посудомоечной машины

Рано или поздно ломается все бытовая техника. Однако, мало какая поломка огорчает так, как неисправности посудомоечной машины. Самыми распространенными признаками поломки являются:

Несоответствие температуры с параметрами выбранной программы (недогрев, перегрев);

Не сливается вода по окончанию сессии мойки;

Корпус машинки пропускает электрический ток;

Наличие постороннего шума;

Не просушивается посуда;

Не прополаскивается моющее средство;

Протекает вода на пол;

Техника не реагирует на команду включения.

Наши мастера имеют достаточный опыт работ и квалификации, чтобы справиться с любой проблемой. Они осуществляют ремонт посудомоечные машин на дому в Казани не дорого и качественно.

Ремонт посудомоечных машин на дому недорого

Обращаясь в нашу компанию, каждый заказчик получает гарантированно качественное обслуживание. Самым удобным способом является вызов мастера на дом. Посудомоечная машина тяжелая и габаритная техника. Поэтому, ее транспортировка всегда добавляет сложности. Осуществляя работу на дому, заказчик не только экономит деньги на перевозке, но и сохраняет свое время.

Все необходимые работы мастер выполнит на месте. При необходимости, он заберет в сервис сломанный элемент для ремонта или замены. После ремонта он предоставит гарантию и окажет консультацию по дальнейшей эксплуатации.

Благодаря прямым поставкам от производителя, мы предлагаем своим клиентам оригинальные запчасти по низкой стоимости. Помимо этого, мастер выедет по указанному адресу бесплатно и проведет проверку техники. Время и день приезда указывает заказчик.

Опишите проблему и оставьте заявку в сервисном центре

Заказать вызов специалиста на дом в Казани можно на официальном сайте. Сделать это легко, воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте. Также, можно связаться с менеджером по номеру телефона из раздела контакты.

Заказывая ремонт посудомоечных машин на дому в Казани, необходимо сообщить модель и признаки поломки. Это позволит мастеру рассчитать приблизительную стоимость ремонта, а также определить необходимый набор инструментов для выезда.

После уточнения этих вопросов, останется только согласовать время и дату.